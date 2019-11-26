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Tekirdağ'da kazada anne öldü, oğlu ağır yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'da kazada anne öldü, oğlu ağır yaralıTEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan anne Nefize Çekiç, (58) hayatını kaybederken oğlu Ersin Çekiç(48) ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Tekirdağ'da kazada anne öldü, oğlu ağır yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde, TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan anne Nefize Çekiç, (58) hayatını kaybederken oğlu Ersin Çekiç(48) ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, Hacıevhat Mahallesi Erenler semti mevkiinde Hayrabolu yolu üzerinde meydana geldi. Malkara'dan sürücü Ersin Çekiç, annesi Nefize Çekiç ile birlikte 59 SL 840 plakalı otomobiliyle Hayrabolu istikametine seyir halindeyken, Erenler semti mevkiine geldiği sırada karşı yönden gelen Mehmet Demir (57)'in kullandığı ön plakası 59 LJ 153 çekici plakası 59 LJ 957 plakalı kömür yüklü TIR ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan anne Nefize Çekiç ve oğlu Ersin Çekiç ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine sağlık, ve kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza kırım aracıyla hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Anne Nefize Çekiç, burtada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ersin Çekiç ise Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

'ANİDEN ÖNÜME KIRDI'

TIR sürücüsü Mehmet Demir, otomobilin aniden önüne kırdığını belirterek, Ben yolumda geliyordum. Hayrabolu istikametinden Malkara istikametine gidiyordum. Malkara istikametinden yani karşı yönden gelen otomobil aniden önüme kırdı ve benim şoför kısmına yandan vurdu. Ben kaçabildiğim kadar kaçtım ama maalesef kaza oldu.ö dedi.

Tekirdağ'da kazada anne öldü, oğlu ağır yaralı

Tekirdağ, Malkara, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:20 Kaynak: DHA
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