Tekirdağ'da kedi ve köpekler ücretsiz aşılanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da kedi ve köpekler ücretsiz aşılanıyor

30.04.2022 09:39
Tekirdağ'da kedi ve köpekler ücretsiz aşılanıyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kedi ve köpeklere yönelik aşı çalışması yapıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kedi ve köpeklere yönelik aşı çalışması yapıyor.

Ekipler, Ergene ilçesinin Sağlık Mahallesi'nde kedi ve köpekleri aşıladı.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, AA muhabirine, sahipsiz ya da sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşısı yaptıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının her yıl aşı programı uyguladığını anlatan Öcal, şöyle konuştu:

"Vatandaşların buraya getirdikleri kedi ve köpeklerin yanı sıra sahipsiz hayvanlara da aşılarını ücretsiz yaptık. Tekirdağ genelinde 11 ilçede yaklaşık 16 bin kedi ve köpeğe aşılama yapılıyor. Ergene'de yılda 2 bin 200 aşı yapıyoruz. Öncelikli hedefimiz hayvan sağlığıyla başlıyor ama sonraki hedefimiz de insan sağlığı."

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Tekirdağ, Tarım, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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