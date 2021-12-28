Tekirdağ'da kemoterapi merkezi, misafirhane ve sokak hayvanları bakım merkezi açılacak - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) işbirliğinde kemoterapi merkezi, misafirhane ve sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonunun sağlanacağı merkez hayata geçirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i makamında ağırladı.

Ziyarette 2022 yılı içinde belediye ve üniversite işbirliği ile hayata geçirilmesi planlanan üç önemli projenin detayları görüşüldü.

Buna göre, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi'nde, Süleymanpaşa Belediyesi'nin katkıları ile 80 kişi kapasiteli Kemoterapi Merkezi hizmete girecek.

Üniversite hastanesinde yakınları tedavi gören refakatçiler için hizmet verecek 34 yataklı misafirhane projesi de 2022 yılı içinde hizmete girecek bir diğer önemli proje.

NKÜ Araştırma Hastanesine şehir dışından gelen hasta yakınları, kampüs içinde inşa edilecek misafirhane sayesinde sevdiklerinden uzak kalmadan konforlu bir ortamda refakat edebilecek ve dinlenebilecekler.

Son olarak Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Araştırma Hastanesi tarafından koordine edilen proje ile Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Sağlık, Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı yeni yılda hayata geçirilecek.

Belediye Başkanı Yüksel, yeni yılda üç önemli projeyi hayata geçireceklerini belirterek, çalışmalara katkısından dolayı Rektör Şahin'e teşekkür etti.