Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı: O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı: O anlar kameralara yansıdı

26.08.2022 09:03

Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Tekirdağ'da kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay anı ise kameraya yansıdı.

Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi'nde yolda yürürken bir anda kendisini kovalayan köpekten kaçan 12 yaşındaki K.C.'ye yoldan geçen araba çarptı. Yaralanan talihsiz çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan köpeğin sahipli olduğu ve sahibinin de polis tarafından ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Sahibi ise başıboş bıraktığı köpeğinin saldırgan olmadığını savundu.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, peşinden gelen köpekten kaçan çocuğa arabanın çarptığı görülüyor.

(Hüseyin Tayyar/İHA)

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Tekirdağ'a model fabrika kurulacak Tekirdağ'a model fabrika kurulacak Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı: O anlar kameralara yansıdı Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı: O anlar kameralara yansıdı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı: O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa araba çarptı: O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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