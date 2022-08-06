Çiftlikte yapılan aramada 35 kök skunk, 1 kilo 362 gram esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Tekirdağ, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da kenevir yetiştirdikleri iddiasıyla yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.