Kent Arşivi kuruluyor - Son Dakika

Kent Arşivi kuruluyor

01.11.2020 11:41

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Kent Arşivi kuruluyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Tekirdağ Kent Arşivi kuruluyor.

Kentin binlerce yıllık geçmişini, kente ait tarihsel, kültürel mirası yaşatarak gelecek nesillerin kullanımına sunmak ve bölgenin yerel belleğini oluşturmak amacıyla kent arşivinin kurulması için çalışmalar başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tarihi, kültürü, gelenek ve görenekleri, fotoğrafları, kitapları, eski gazeteleri gibi kent hafızasının, kurulacak arşivde yer alacağını söyledi.

Kent arşivi tamamlandığında, isteyen herkesin, burada Tekirdağ'ın tarihi hakkında bilgi sahibi olabileceğini vurgulayan Hacıoğlu, arşivin, araştırma yapacak olan kişiler için de kaynak teşkil edeceğini belirtti.

Tekirdağ'da kaybolmaya yüz tutmuş eserleri ve evrakları tarihe, bilime ve insanlığa kazandırmak istediklerini anlatan Hacıoğlu, "Buradaki esas amacımız, araştırmacılara Tekirdağ ile ilgili kaynak üretmek. Merkezin diğer önemli amacı, özellikle bu eserlerin, bu merkez vasıtasıyla dijital ortama alınarak bundan sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak. Üniversitemizden, derneklerden ve yerel gazetelerden eserler gelmeye başladı. Her yerden eser gelecektir çünkü proje 6 aya yayılmış bir durumda. Çok kapsamlı dokümanların olacağı bir merkez oluşturacağız." şeklinde konuştu.

"Gelecek olan diğer materyalleri bekliyoruz"

Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hamide Çakır da kent arşivi için vatandaşlardan, derneklerden ve sivil toplum kuruluşlarından gelecek tarihi eserleri beklediklerini dile getirdi.

Kent arşivindeki tarihi dokümanları dijital ortama aktararak, araştırma yapmak isteyenlerin faydalanmalarını sağlayacaklarını aktaran Çakır, "Buradaki en eski eser Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistre tiyatrosunun 1873'te Osmanlıca basılan ilk baskı eseri. Gelecek olan diğer materyalleri bekliyoruz. Halkımız duyarlı olup ellerinde beklettikleri tarihi, Tekirdağ'la ilgili materyalleri bize sunarlar. Biz de burada gelecek kuşaklara sunmak üzere sergileriz, kayda alırız, böylece herkesin hizmetine sunmuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Kent Arşivi kuruluyor
Kent Arşivi kuruluyor
Kent Arşivi kuruluyor
Kent Arşivi kuruluyor

araştırma, Tekirdağ, Turizm, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kent Arşivi kuruluyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Eski başbakan Mesut Yılmaz, Erdoğan'ın da katılımıyla son yolculuğuna uğurlanıyor İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Yan yatan binanın balkonundan aldıkları Türk bayrağını önce öptüler, sonra katlayıp aşağı indirdiler Yan yatan binanın balkonundan aldıkları Türk bayrağını önce öptüler, sonra katlayıp aşağı indirdiler         
11:41
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü         
10:47
Ermenistan Terter ve Ağcabedi'yi yoğun bir şekilde bombaladı Ermenistan Terter ve Ağcabedi'yi yoğun bir şekilde bombaladı         
10:31
Trans bireyli hırsızlık çetesi köpeği bavula koyup çaldı! Sahibi, köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu Trans bireyli hırsızlık çetesi köpeği bavula koyup çaldı! Sahibi, köpeğini dedektif gibi iz sürerek buldu         
09:42
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş         
23:47
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi         
18:26
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 12:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kent Arşivi kuruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei