Kent sakinleri güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Tekirdağ'da vatandaşlar şubatta güneşli havanın keyfini çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 10 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yaptı, bazıları bisiklet sürdü.

Çocuklar ise parklarda oynama fırsatı buldu. Bazı aileler de kumsalda çocuklarıyla vakit geçirdi.

Kent sakinlerinden Ümit Akyüz, AA muhabirine, gelecek hafta sıcaklıkların düşeceğini aktararak, yazdan kalma güzel havayı fırsat bilerek sahile çıktıklarını söyledi.

Öte yandan sahildeki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşandı.