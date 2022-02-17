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Tekirdağ'da kent sakinleri şubatta güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika

Tekirdağ'da kent sakinleri şubatta güneşli havanın tadını çıkardı

17.02.2022 15:50

Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek sahilde zaman geçirdi.

Tekirdağ'da vatandaşlar güneşli havayı fırsat bilerek sahilde zaman geçirdi.

Hava sıcaklığının 11 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar Süleymanpaşa sahilinde yürüyüş yaptı, bazıları bisiklet sürdü.

Çocuklar ise parklarda oynama fırsatı buldu. Bazı aileler de kumsalda çocuklarıyla vakit geçirdi.

Kent sakinlerinden Yılmaz Yalçın, AA muhabirine, yazdan kalma güzel havayı fırsat bilerek sahilde bisiklet sürdüğünü söyledi.

Soğuk havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla sahilde yoğunluk oluştuğunu aktaran Yalçın, özellikle çocukların bu durumdan faydalandığını dile getirdi.

Öte yandan sahildeki çay bahçelerinde de yoğunluk yaşandı.

Tekirdağ'da kent sakinleri şubatta güneşli havanın tadını çıkardı
Tekirdağ'da kent sakinleri şubatta güneşli havanın tadını çıkardı
Tekirdağ'da kent sakinleri şubatta güneşli havanın tadını çıkardı

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Bisiklet, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kent sakinleri şubatta güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kent sakinleri şubatta güneşli havanın tadını çıkardı - Son Dakika
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