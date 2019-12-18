Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu - Son Dakika

Kız arkadaşı Gülmez ile birlikte köprü üzerine gelen Deniz, diz çökerek evlenme teklif etti. Nigar Gülmez'de teklifi "evet" diyerek kabul etti.

Malkara'da bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan Yetkin Deniz (23), kız arkadaşı gıda teknikeri Nigar Gülmez'e evlenme teklifi yapmaya karar verdi.

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