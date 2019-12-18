Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu - Son Dakika

Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kepçe operatörü genç, kız arkadaşına, kepçeye astığı pankartla evlenme teklif ettiMalkara'da bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan Yetkin Deniz (23), kız arkadaşı gıda teknikeri Nigar Gülmez'e evlenme teklifi yapmaya karar verdi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kepçe operatörü genç, kız arkadaşına, kepçeye astığı pankartla evlenme teklif etti

Malkara'da bir firmada iş makinesi operatörü olarak çalışan Yetkin Deniz (23), kız arkadaşı gıda teknikeri Nigar Gülmez'e evlenme teklifi yapmaya karar verdi.

Yetkin Deniz Malkara Sanayi Çarşısı Köprüsü'nün üzerine getirdiği kepçe önüne üzerinde evlenme teklifini yazdığı pankartı astı.

Kız arkadaşı Gülmez ile birlikte köprü üzerine gelen Deniz, diz çökerek evlenme teklif etti. Nigar Gülmez'de teklifi "evet" diyerek kabul etti.

Tekirdağ'da kepçe operatörü kepçeye astığı pankartla evlenme teklifinde bulundu

Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:25 Kaynak: AA
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