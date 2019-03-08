Tekirdağ'da Kesimden Kaçan Dana Trafiği Altüst Etti

Tekirdağ'da, mezbahadan kaçan dana Tekirdağ-Malkara karayolunda trafiği altüst ederek sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da, mezbahadan kaçan dana Tekirdağ-Malkara karayolunda trafiği altüst ederek sürücülere zor anlar yaşattı. Dana ancak iğne ile uyutularak yakalandı.



Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde, mezbahadan kaçan dana, Tekirdağ- Malkara çevreyoluna kaçarak trafiği bir birine kattı. Trafiğin akışını durduran danayı sürücüler ve sahibi yakalamaya çalıştı. Araçların ilerlemesini engelleyen ve uzun araç kuyruğu oluşmasına neden olan dana tüm uğraşlara rağmen yakalanamayınca, Süleymanpaşa Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerine haber verildi. Yaklaşık 2 saat boyunca yakalanamayan ve trafiği durma noktasına getiren dana, ekipler tarafından ucuna uyuşturucu iğne bulunan tabancayla vurularak yakalandı. Polis ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı kovalamacada yakalanan dana yeniden kamyona konulup mezbahaya götürüldü.

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