Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ve bin 500 lira adli para cezası bulunan U.T'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Atatürk Mahallesi'nde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.T, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici İran Yaptırımların Üstesinden Gelmek ve Halkın Alım Gücünü Yükseltmek İçin Paradan 4 Sıfır Atacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:46:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]