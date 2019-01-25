Tekirdağ'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı
2 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde bir kişi hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ve bin 500 lira adli para cezası bulunan U.T'nin Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Atatürk
Mahallesi'nde yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.T, tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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