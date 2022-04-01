Tekirdağ'da kimlik soran polise saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yol kontrol noktasında kimlik soran polise saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Camiatik Mahallesi'ndeki kontrol noktasında denetimlerde bulundu.
Bu sırada kontrol noktasından aracıyla geçen G.P'ye kimlik soruldu.
Kimliğini vermek istemeyen, ardından polise saldıran şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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