Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Patlamalar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal variller büyük gürültüyle patlarken alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor zamanlar yaşıyor. Öte yandan polis ekipleri alevlerin diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

KİMYA FABRİKASINDA YANGIN

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

VARİLLERDEKİ PATLAMA EKİPLERİN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için ekipler yola çıktı. Diğer yandan kimya varillerinin patlaması da yangının boyutunu artırmaya devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışması devam ederken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırarak, fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.