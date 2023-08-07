Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın! Patlamalar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Kimyasal variller büyük gürültüyle patlarken alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Patlamalar nedeniyle itfaiye ekipleri zor zamanlar yaşıyor. Öte yandan polis ekipleri alevlerin diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Rüzgarın da etkisiyle yükselen alevler itfaiyenin işini zorlaştırırken çevre ilçelerden de yangını söndürmek için destek için ekipler yola çıktı. Diğer yandan kimya varillerinin patlaması da yangının boyutunu artırmaya devam ediyor. İtfaiye ekiplerinin yoğun söndürme çalışması devam ederken, yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırarak, fabrikanın etrafında geniş güvenlik önlemleri alındı.
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