Tekirdağ'da kimyasal deposundaki patlama inceleniyor (2)

RUHSATSIZ TESİS MÜHÜRLENDİ, FAALİYETLERİ DURDURULDU

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce Ergene ilçesinde bulunan kimyasal deposundaki patlama sonrası yapılan çalışma sonucu tesis, mühürlenerek, faaliyetleri durduruldu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kimyasal depolama faaliyeti gerçekleştirilen tekstil ve kimyevi madde üretilen tesiste 10 ton kapasiteli formik asit tankının patladığının ve içindeki 9 ton asidin çevreye yayıldığının beyan edildiği belirterek, şöyle denildi:

"Yapılan incelemede tesis etrafında rahatsız edici (geniz yakan ve göz yaşartan) koku yayılmakta olduğu görülmüştür. Asidin döküldüğü alanlara kum, topra, talaş ile absorbe etme işlemi uygulanmıştır. Yola yayılan asit de seyreltilerek arındırılmıştır. Cuma sabahı olay yerine tekrar gidilerek tesisten etrafa yayılan ve absorban maddeler ile kontrol altına alınan atıkların, tehlikeli atık lisanslı bertaraf tesislerine taşınması tamamlandı. Yaklaşık 40 ton asitle kontamine olan absorban lisanslı tesise bertaraf edilmek üzere taşındı. Tesiste yapılan değerlendirmede; tesisin meskun mahal içerisinde yer aldığı, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda; çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan tesisin faaliyetine 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği son verilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında da Belediye başkanlığınca kaçak olan tesisi Yapı Tatil Zaptı düzenlendi."