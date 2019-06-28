Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği, belediyeden 'evleri terk edin uıyarısı'
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Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği, belediyeden 'evleri terk edin uıyarısı'

48 dakika önce

Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği, belediyeden 'evleri terk edin uıyarısı' (1)(Tür: Yurt)

Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği, belediyeden 'evleri terk edin uıyarısı' (1)
(Tür: Yurt)
Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği, belediyeden 'evleri terk edin uıyarısı'
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:09 Kaynak: DHA
Tekirdağ, Güncel
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