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Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği; Belediyeden 'Evleri terk edin' uyarısı

47 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerin patlaması sonucu çevreye ağır kokular yayıldı.

Tekirdağ'da kimyasal sızıntı paniği; Belediyeden 'Evleri terk edin' uyarısı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, kimyasal maddelerin bulunduğu iş yerindeki bir plastik tankerin patlaması sonucu çevreye ağır kokular yayıldı. Ağır kokutan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye götürülürken, Kaymakamlık talimatıyla belediye zabıta ekipleri mahallede oturanların bölgeden uzaklaşmaları için uyarı yaptı. Özel kıyafetlerle olay yerine gelen sağlık ve belediye ekipleri, ayrıca kokudan etkilenenlere maske dağıttı.
Ergene ilçesinin Marmaracık Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kimyasal deposunda saat 23.00 sıralarında kimyasalların bulunduğu plastik tankerde patlama meydana geldi. Patlama ile birlikte kimyasal maddeler önünden geçen karayolu ve çevreye akarken, mahalleyi ağır bir koku sardı. Genizleri yakan ağır koku üzerine deponun çevresinde oturan vatandaşlar evlerini terk edip, dışarıya çıkarak, ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbar üzerine mahalleye sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kokudan etkilenen vatandaşlara maskeler dağıtırken, görevliler özel kıyafetler giydi. Bu sırada aşırı kokudan etkilenen vatandaşlardan bazıları Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çorlu Devlet Hastanesi  olası bir olumsuzluğa karşı bilgi verilerek alarma geçirildi.
'EVLERİNİZİ TERK EDİN' ÇAĞRISI
Olay yerine Ergene Kaymakamı  Fatih Kızıltoprak ve Belediye Başkanı Rasim Yüksel de gelerek, incelemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, çevrede oturan vatandaşları evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Evlerini terk eden vatandaşlar hızla mahalleden uzaklaştı. 
Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, her türlü tedbirin alındığını söyledi. Büyük paniğin yaşandığı mahallede önlemler alınırken, çevreye yayılan kimyasal madde sızıntısını önlemek için çalışmalar sürüyor.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:10 Kaynak: DHA
Ergene, Tekirdağ, Güncel
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