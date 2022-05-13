Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti

13.05.2022 19:22
Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi'nde yaşanan renk değişimine ilişkin inceleme başlatıldı.

Sultanköy Mahallesi'nde denize dökülen dere, siyah tonlarında akmaya başladı.

Derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri derede incelemede bulundu. Ekipler incelenmek üzere sudan numune aldı.

Marmara Denizi kıyıları da akıntı nedeniyle renk değiştirdi.

Marmaraereğlisi Çevre Gönülleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, AA muhabirine, çevredeki derelerde sürekli renk değişimlerinin yaşandığını söyledi.

Aksun, derenin renk değiştirdiğini görünce hemen yetkililere haber verdiklerini ifade ederek, "Bu derede uzun yıllardır kirlilik yaşanıyor. Fabrikaların, sanayi kuruluşlarının yetkililerce daha fazla denetlenmesini istiyoruz. Burada simsiyah, çok kötü bir görüntü ve koku var. Bunun bir fabrikadan kaynaklanan durum olduğunu tahmin ediyoruz. Yetkililer bakıp değerlendirecek. Bu denize biz giriyoruz, denizden çıkan balıkları biz yiyoruz, şimdi bu denize girilmez. Marmara yaşasın diyoruz." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Eren Budak da koku üzerine bölgeye geldiklerini dile getirerek, "Dere zaman zaman böyle akıyor. O yüzden bugün de siyah aktığı için denize giremedik. Denizin büyük kısmı da siyaha kaplanmış. Büyük ihtimalle fabrika atığı." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kınıklı Deresi'nin rengi değişti - Son Dakika


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