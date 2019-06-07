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Tekirdağ'da "Kiraz Güzellik Yarışması"

54 dakika önce

Tekirdağ'da "Kiraz Güzellik Yarışması"TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 55. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Kiraz Güzellik Yarışması'nda genç kızlar yöresel kıyafetleriyle podyuma çıktı.

Tekirdağ'da "Kiraz Güzellik Yarışması"
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da 55. Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Kiraz Güzellik Yarışması'nda genç kızlar yöresel kıyafetleriyle podyuma çıktı.
Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa sahil dolgu alanda amfi tiyatroda düzenlenen yarışmada, 10 güzel, podyumda jüri üyelerinin karşısına çıktı. Genç kızlar podyumda yöresel kıyafetlerle boy gösterdikten sonra yarışmanın jüri üyeliğini, Özlem Yıldız, Fedai Yüksel, Hikmet Mutlu, Mustafa Kahraman ve Babanıca Doına Marınela yaptı. Altın Kiraz Güzellik yarışmasına katılan güzeller, kendi seçtikleri kıyafetlerin ardından, farklı renk ve desenlerde bindallılarla jüri üyeleri ve vatandaşların karşısına çıktı.
Düzenlenen yarışma sonucunda birinciliği Sahra Kardelen Karataş, ikinciliği aynı puanı alan Meltem Özsoy ve Büşra Angay, üçüncülüğü de İrem Yorgancıoğlu elde etti. Dereceye giren güzellere, sponsor firmalar tarafından çeşitli takdim edildi.
Yarışmanın birincisi Sahra Kardelen Karataş İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Diğer arkadaşlarda çok uğraştılar. Diğer arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hepimiz hak ettik bence" dedi.
Tekirdağ'da Kiraz Güzellik Yarışması
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:17 Kaynak: İHA
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