Tekirdağ'da kirlenen derede balık ölümleri tedirgin ediyor - Son Dakika

Tekirdağ'da kirlenen derede balık ölümleri tedirgin ediyor
03.05.2021 23:31
Tekirdağ'da kirlenen derede balık ölümleri tedirgin ediyor Tekirdağ Malkara'nın Çimendere Mahallesi'nden geçen derede meydana gelen balık ölümleri mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.
Tekirdağ'da kirlenen derede balık ölümleri tedirgin ediyor
TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'nın Çimendere Mahallesi'nden geçen derede meydana gelen balık ölümleri mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.
Bir fabrikadan salınan atıkların, dere kirliliğinin yanı sıra balık ölümlerine de neden olduğu ileri sürüldü. Civardaki vatandaşların şikayeti üzerine derede inceleme başlatıldığı bildirildi.
Çimendere Mahallesi Muhtarı Tolga Güngör, "Bu güzelim dereden tarlamızı suluyoruz, mahsulümüzü yetiştiriyoruz. Şu an dere çok kirli ve yüzlerce balık ölüsü var. Yazık günah değil mi? diyerek tepkisini dile getirdi.
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