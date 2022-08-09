Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

09.08.2022 16:06
Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile motosikletin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile motosikletin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BTY 736 plakalı motosikletiyle Saray istikametine seyreden İlkay G. Büyükyoncalı Kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Görkem G. idaresindeki 59 AEB 758 plakalı otomobile otomobile çarparak savruldu. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İlkay G. ve arkasında bulunan Görkem G. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Büyükyoncalı, Tekirdağ, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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