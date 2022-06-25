Tekirdağ'da kırsal turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da kırsal turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor

25.06.2022 13:57
Tekirdağ'da kırsal turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında "Şarköy İlçesi Gaziköy Kırsal Peyzaj Planlama" Projesi kapsamında işbirliği yapılmasına dair protokol imzalandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi arasında "Şarköy İlçesi Gaziköy Kırsal Peyzaj Planlama" Projesi kapsamında işbirliği yapılmasına dair protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Gaziköy Kırsal Peyzaj Planlama Projesi'nin hazırlanması ve uygulanmasını içeren işbirliği ile yörede kırsal turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Doğal ve kültürel kaynakların ve gen kaynaklarının korunmasının amaçlandığı ve proje kapsamında ayrıca tıbbi aromatik bitkiler bahçesi, koleksiyon bahçesi, adaçayı kurutma üniteleri ve yöresel ürünlerinin sergilenip satışının yapılacağı stantların kurulacağı belirtildi.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, NKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz katıldı.

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Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kırsal turizmin geliştirilmesi amaçlanıyor - Son Dakika

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