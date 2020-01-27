Tekirdağ'da kısa kısa - Son Dakika

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Tekirdağ'da kısa kısa

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin Elazığda'ki deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin Elazığda'ki deprem dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Rektör Şahin, mesajında Elazığ - Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin tüm ülkeyi derinden etkilendiğini yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti.

Depremin başka illerde de hissedildiğini ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kritik bir fay hattına çok yakın bir bölge olan Tekirdağ'da yaşayanlar olarak tek dileğimiz, geniş bir coğrafyada hissedilen bu depremde çok büyük can kaybı olmamasıdır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi deprem bilincinin toplumumuza aşılanması için her daim sosyal sorumluluğunun farkındadır. Şahsım ve üniversitem adına, depremde zarar gören ve yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennisiyle acil şifalar diliyor, Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

Başkan Albayrak, Süleymanpaşa'da incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa ilçesinde yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamada Albayrak'ın Ördeklidere menfez ve yolu ile Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali projesi inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgi aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albayrak, "Menfez üstü yolu tamamlanan Soğancılar Caddemiz kaldırım ve bağlantı noktalarının tamamlanmasıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali projemiz de Projemiz 2020 Balık Avı Sezonu'nda esnaf ve vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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