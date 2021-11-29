Tekirdağ'da kısa kısa - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ulaşım kalitesini arttıracak ve yol ağını güçlendirecek çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında Marmaraereğlisi ve Çorlu ilçelerindeki Türkmenli-Çeşmeli, Türkmenli- Yeniçiftlik, Türkmenli-Şahpaz, Şahpaz-Türkmenli mahalleleri arasındaki yenilenen yollar düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şahpaz Mahallesinde gerçekleşen törende Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili Yüksel Özdal yapılan çalışmalar hakkında teknik bilgiler verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da yaptıkları yol çalışmalarının ardından ulaşım konforunun arttığını, trafik akışınında daha güvenli hale geldiğini belirtti.

Konuşmaların ardından Şahpaz Mahalle Muhtarı İlker Soydan, Albayrak ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a yaptıkları hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

-Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, esnaflarla bir araya geldi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Berberler ve Kuaförler Odası ile Tekirdağ Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte bir otelde gerçekleşen istişare toplantılarında esnafa güncel salgın tedbirleri ile bilgilendirme yapıldı.

Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetlerin yanı sıra 2022 yılı itibariyle hayata geçirilecek projeleri de tanıttı.

Odalara kayıtlı en eski üye esnaflara anı plaketleri takdim eden Yüksel, uzun yıllar Tekirdağ'a hizmet vermiş esnaflara teşekkür etti.

-Tekirdağ NKÜ'de "Sosyolojiyi Kurmak - Klasikleri Yeniden Okumak" konferansı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından "Sosyolojiyi Kurmak - Klasikleri Yeniden Okumak" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansta İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enes Kabakcı konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Kabakcı, konferansta sosyal bilimlerdeki yerine ve önemi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Konferans sonunda Prof. Dr. Kabakcı'ya günün anısına tablo hediye edildi.

Konferansa Rektör Yardımcısı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAKLKAM) Müdürü Doç. Dr. Sezai Öztaş, akademik personeli ile öğrenciler katıldı.