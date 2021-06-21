Tekirdağ'da kısıtlamayı ihlal eden 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen açık olan iş yerlerindeki 55 kişiye 178 bin lira ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde denetimlerde bulundu.

Denetimlerde bir kahvehane ve 3 eğlence mekanının kısıtlamaya rağmen açık olduğu tespit edildi.

İşletme sahipleri ile bu işletmelerdeki 55 kişiye 178 bin lira ceza uygulandı.