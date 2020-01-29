Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı, System.String[]

Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhadanlı Mahallesi'nde bulunan kışladan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kaydı silinmiş hurda demirleri traktöre yükleyen kişileri takibe aldı.

Yaklaşık 2 ton demiri ve traktörü bırakıp kaçan 4 kişi, ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, H.O, T.D, ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süleymanpaşa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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