Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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Tekirdağ'da kışladan hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı
6 saat önce
Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Süleymanpaşa ilçesinde Beşiktepe Orgeneral Doğu Aktulga Kışlası'nda kaydı silinmiş hurda demirleri çaldığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ferhadanlı Mahallesi'nde bulunan kışladan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kaydı silinmiş hurda demirleri traktöre yükleyen kişileri takibe aldı.
Yaklaşık 2 ton demiri ve traktörü bırakıp kaçan 4 kişi, ekiplerce yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ, H.O, T.D, ve S.A. çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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