Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekildi

23.03.2022 15:23

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde çekilme yaşandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denizde çekilme yaşandı.

Altınova Mahallesi'nde deniz suyunun yer yer 5 ile 10 metre arasında çekilmesiyle sahildeki kayalıklar ile kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı da su yüzeyine çıktı.

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Mahallede yaşayan Vedat Şafak, gazetecilere, çekilmenin belirli dönemlerde görüldüğünü belirterek, "Dün çekilme daha fazlaydı. Sahil boydan boya kum olmuştu. İleride dalga kıran koymuşlardı onların altı tamamen boştu. Bu aralar çekilme daha fazla oluyor." dedi.

Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekildi
Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekildi
Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekildi
Tekirdağ'da kıyılarda deniz suyu çekildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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