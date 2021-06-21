Kıyılarda görülen müsilaj rüzgarın etkisiyle dağıldı - Son Dakika

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ bölümünde 3 gündür görülen deniz salyası (müsilaj), rüzgarın etkisiyle kıyıdan uzaklaştı.

Müsilaj, lodosun da etkisiyle cuma gününden itibaren balıkçı barınağını kaplamış, hafta sonu ise daha geniş bir alana yayılmıştı.

Bugün ise karadan denize doğru esen rüzgar sayesinde deniz salyası dağıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Eylem Planı" kapsamında Tekirdağ'da da başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Tekirdağ'da bugüne kadar 153 metreküp müsilaj toplandığı öğrenildi.