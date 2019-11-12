Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kızını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ'da kızını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı

7 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kızını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi, tartıştığı kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Okan K. (45), eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K'yi (19) bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirdi.

Orhan K, iddiaya göre, otomobilin içinde tartıştığı kızına silahla ateş etti.

Ağır yaralanan Sultan K, babası tarafından kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Orhan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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