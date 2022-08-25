Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

25.08.2022 09:22
Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'da Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulmasına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Tekirdağ'da Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulmasına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleşti, Kobi Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi kurulmasının görüşmeleri yapıldı.

Toplantıya Vali Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Al, Verimlilik ve Uygulamaları Dairesi Başkanı Gül Taşkıran Battal, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fahrettin Akçal, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Çorlu TSO Meclis Başkanı Erdim Noyan ve sanayiciler katıldı.

Albay Aydın Nazlı, Valis Yıldırım'a veda ziyaretinde bulundu

Tekirdağ Askeralma Bölge Başkanı Per. Alb. Aydın Nazlı, emekli olmasının ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Albay Aydın Nazlı'ya çalışma süresince yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yaşamında başarılar diledi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'dan veda ziyareti

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görev yeri değişen Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a veda ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yıldırım, Kaymakam Sarılı'ya yeni görevinin hayırlı olması diledi, yapmış olduğu çalışmalarından dolayı "Başarı Belgesi" verdi.

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Kaynak: AA

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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