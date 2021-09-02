Tekirdağ'da koç güzellik yarışması: Pehlivan, birinciliği kimseye kaptırmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde koç güzellik yarışması düzenlendi. Birbirinden güzel koçlar en güzel olmak için yarışırken, 'Pehlivan' adlı koç birinciliği kimseye kaptırmadı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan bir fuarda Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından koç güzellik yarışması düzenlendi. Yarışma kapsamında birbirinden bakımlı 10 koç çeşitli özelliklerde değerlendirmeye alındı. Jüri üyeleri tarafından koçlar ayak, omuz, yapı itibarı ile değerlendirmeye alınırken, vatandaşlarda koç güzellik yarışmasını ilgiyle izledi.

Yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, "Bugün altıncısını düzenlediğimiz koç güzellik yarışması, çok değerli yetiştiricilerimiz koçların buraya getirip yarışmaya aldılar. Bizim gönlümüzde hepsi birinci. Buradaki amaç, Tekirdağ'ımızdaki damızlıklarımızı yetiştirmek. Diğer bölgelere koç, dişi satımını yapmak. Tabi biz şart olarak merinos koçları artı bir ile dört yaş arası koçları yarışmaya alıyoruz. 10 tane yarışmacı koçumuz var. Ödül olarak birinciye 2 bin 500 TL artı 5 çuval yem, ikinciye bin 500 TL, üçüncüye de 500 TL verilecek" dedi.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Ahmet Heycan'a ait 'Pehlivan' isimli koç birinci olurken, Okan Yavuz'a ait koç ikinci, Nedim Yılmaz'ın koçu ise üçüncülük elde etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal'da tüm katılımcılara başarılar diledi.