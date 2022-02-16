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Tekirdağ'da "Kolluk Şikayet Büroları Mevzuatı Eğitim Programı" düzenlendi - Son Dakika

Tekirdağ'da "Kolluk Şikayet Büroları Mevzuatı Eğitim Programı" düzenlendi

16.02.2022 11:37
Tekirdağ'da "Kolluk Şikayet Büroları Mevzuatı Eğitim Programı" düzenlendi

Tekirdağ'da "Kolluk Şikayet Büroları Mevzuatı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Tekirdağ'da "Kolluk Şikayet Büroları Mevzuatı Eğitim Programı" gerçekleştirildi.

Kolluk Şikayet Bürolarının iş ve işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, varsa uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, mevzuatın uygulamaya yansıtılması ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Vali Aziz Yıldırım, Kolluk Gözetim Komisyonlarının 2016 yılında kurulmaya başlandığını söyledi.

Yıldırım, komisyonu kuran kanunun Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında yürürlüğe konulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kanun, AB eşleştirme projesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Projenin uygulanması ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık, adil, etkin ve Avrupa Birliği standartları ile tutarlı bir kolluk gözetim sistemine erişim sağlanması hedeflenmiştir. Kolluk şikayetlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere ilimizde, il idare kurulu müdürlüğü, ilçelerimizde ise yazı işleri müdürlüğü, hukuk işleri şefliği bünyesinde kolluk şikayet büroları oluşturulmuştur. Bu birimler, mülki idare amirleri tarafından görevlendirilmiş yeteri kadar personelden oluşmaktadır. İhbar ve şikayetlere ilişkin olarak iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi bu birim tarafından yerine getirilmektedir."

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök, Mülkiye Başmüfettişi Cumhur Çilesiz Kolluk Şikayet Büroları mevzuatı hakkında, Mülkiye Başmüfettişi Cumhur Çilesiz de memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması kanunu hakkında katılımcılara eğitim verdi.

Programa vali yardımcıları Murat Eren, Osman Abdullah Günaydın, Asalet Karabulut, kaymakamlar, İl İdare Kurulu Müdürü Selami Evli, kurum müdürleri ve kaymakamlıklar bünyesinde araştırma, ön inceleme ve disiplin soruşturmasında görevlendirilen personel katıldı.

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Yahya Kemal Beyatlı, Avrupa Birliği, Tekirdağ, Mülkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 'Kolluk Şikayet Büroları Mevzuatı Eğitim Programı' düzenlendi - Son Dakika


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