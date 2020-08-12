Tekirdağ'da komşu kavgası kanlı bitti: 3 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da komşu kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da komşular arasında çıkan yapı tartışması kavgası kanlı bitti. Çıkan kavgada 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Saray İlçesi Yeni Mahalle Taksim Caddesi Üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, aynı binada oturan Haşim Koçak, Göksel Koçak, Yıldıray Salgın ve Tuncay Çağırtekin ile oturdukları binaya ek yapı yapmak isteyen Hikmet Yılmaz ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüşürken silahına sarılan Hikmet Yılmaz, Göksal Koçak, Tuncay Çağırtekin ve Yıldıray Salgın'ı vurarak yaraladı. Saldırgan olayın ardından kaçarken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Saray ve Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, Saray Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Polis ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.