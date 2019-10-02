Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.
Kaza, sabah saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki iki otomobile çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ
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