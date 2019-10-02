Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı
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Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.

Tekirdağ'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.


Kaza, sabah saatlerinde Hacıevhat Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan bir otomobil, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki iki otomobile çarptı.


Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:48 Kaynak: İHA
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