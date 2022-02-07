Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde eski köprüde meydana geldi. İddiaya göre, Nazlı K. (47) idaresindeki 34 FN 9626 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araçta bulunan U.K. (13) yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yoldaki trafik aracın kurtarıcı ile çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ