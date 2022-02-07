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Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı

07.02.2022 18:51
Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde eski köprüde meydana geldi. İddiaya göre, Nazlı K. (47) idaresindeki 34 FN 9626 plakalı hafif ticari araç, köprü üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada araçta bulunan U.K. (13) yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yoldaki trafik aracın kurtarıcı ile çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazaya dair soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı

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Tekirdağ, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da köprüde araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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