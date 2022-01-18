Tekirdağ'da korku dolu anlar... İtfaiye erinin intihara teşebbüs eden genci kurtarışı kamerada - Son Dakika

Tekirdağ'da korku dolu anlar... İtfaiye erinin intihara teşebbüs eden genci kurtarışı kamerada

'Çocuklarımı göremiyorum' diyerek atlamaya kalkıştı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iddiaya göre eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki genç adam, 'Çocuklarımı göremiyorum' diyerek balkondan atlamaya kalkıştı. İntihar etmeye çalışan genç için itfaiye eri balkondan balkona atladı.

Olay Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 26 Yaşında ki B.Ö. İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'inci katına çıkarak intihara kalkıştı. Genç adamın balkondan sarktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üç aydır çocuklarını göremiyor iddiası

İddiaya göre eşinden ayrı yaşadığı ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen adam çocuklarını göremediğini, balkondan atlayacağını söyledi. Polis ekipleri genç adamı ikna etmek için olay yerine adamın eşini getirdiler. Polis Ekiplerin genç adamı ikna etmeye çalıştığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye eri yan dairenin camından atlayıp genç adamı yakaladı. İtfaiye eriyle intihara teşebbüs eden genç adam arasında yaşanan arbedede polis ekipleri genç adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdiler. İtfaiye erinin genç adamı yakalaması esnasında oluşan arbede yürekleri ağza getirirken, olayın ardından B.Ö, acil sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı.