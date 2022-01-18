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Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı - Son Dakika

Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı

18.01.2022 17:10
Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı

Tekirdağ'da iddiaya göre, eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki genç adam, 'Çocuklarımı göremiyorum' diyerek balkondan atlamaya kalkıştı.

Tekirdağ'da iddiaya göre, eşinden ayrı yaşayan 26 yaşındaki genç adam, 'Çocuklarımı göremiyorum' diyerek balkondan atlamaya kalkıştı. İntihar etmeye çalışan genç için itfaiye eri balkondan balkona atladı.

Olay Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 26 Yaşında ki B.Ö., İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 2'nci katına çıkarak intihara kalkıştı. Genç adamın balkondan sarktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üç aydır çocuklarını göremiyor iddiası

İddiaya göre, eşinden ayrı yaşadığı ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen adam; çocuklarını göremediğini, balkondan atlayacağını söyledi. Polis ekipleri genç adamı ikna etmek için olay yerine adamın eşini getirdi. Polis ekiplerinin genç adamı ikna etmeye çalıştığı sırada bir anlık dalgınlığından faydalanan itfaiye eri, yan dairenin camından atlayıp genç adamı yakaladı. İtfaiye eriyle intihara teşebbüs eden genç adam arasında yaşanan arbede esnasında polis ekipleri genç adamın üzerine atlayıp etkisiz hale getirdi. İtfaiye erinin genç adamı yakalaması esnasında oluşan arbede yürekleri ağza getirirken, olayın ardından B.Ö., Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı Saray Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgi soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı
Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı
Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı

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Tekirdağ, İtfaiye, Saray, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da korku dolu anlar kamerada: Atlamaya çalışan genci kurtarmak için balkondan balkona atladı - Son Dakika
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