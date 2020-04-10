Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

6 saat önce

Tekirdağ'ın şehir merkezinde meydana gelen feci kazada yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın şehir merkezinde meydana gelen feci kazada yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen 3 kişiden 2'si hayatını kaybederken 1 kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç 500 metre uzaklıkta bulunurken, sürücü ise düşen plakayı ararken yakalandı.

Olay Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'nın Çınarlı Mahallesi mevkiinde bulunan çevreyolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre S.G. isimli sürücünün idaresindeki 59 ER 536 plakalı hafif ticari araç İlçede bulunan Çınarlı Mahallesi TOKİ mevkiinde yoldan karşıya geçmeye çalıştıkları iddia edilen Yeliz K., Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahıslara çarpıp olay mahallinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisi ile karşıya geçmeye çalışan 3 kişi metrelerce savruldu. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar kısa sürede durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

2 kişi öldü

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alarak yapılan ilk incelemede Kemal Ş. ve Hakan S.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada ağır yaralanan Yeliz K. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

ARAÇ 500 METRE UZAKLIKTA, SÜRÜCÜ PLAKAYI ARARKEN YAKALANDI

Meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden Kemal Ş. ve Hakan S. İsimli şahısların cesetleri cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza bölgesinde araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri kazaya karışan aracı kaza bölgesinden 500 metre uzakta sokak arasında park halinde buldu. İddiaya göre aracın sürücüsü ise kaza bölgesinde düşen aracının plakasını ararken gözaltına alındığı öğrenildi.

( Halil Dağ/İHA)

Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 09:05 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği 100 bin maskenin ilk kısmını dağıttı         
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi         
14:14
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor         
14:08
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti         
14:05
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın         
14:02
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu         
13:55
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı         
13:51
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya         
13:38
En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek En popüler 20 oyun önerisi ile karantina günleriniz renklenecek         
13:32
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu         
13:31
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı         
13:29
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı         
13:25
Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor         
13:15
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı         
13:04
Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim Gisele Bündchen ile evli olan NFL yıldızı Tom Brady: Evliliğimden memnun değilim         
13:03
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı         
12:46
Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti         
12:34
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı         
12:24
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil         
12:20
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu         
12:06
Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı Cinsel içerikli mail atan sapık tekrar ortaya çıkınca Hadise, soluğu savcılıkta aldı         
12:05
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı         
11:55
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla Türk Konseyi'ne seslendi: Salgın sonrası için hazırlık yapın         
11:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 15:40:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ'da korkunç kaza: 2 ölü 1 ağır yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]