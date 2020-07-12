Tekirdağ'da korkunç olay...Dini nikahlı eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika

Tekirdağ'da korkunç olay...Dini nikahlı eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

Tekirdağ'da korkunç olay...Dini nikahlı eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesinde bir kişi ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı.

Tekirdağ'da korkunç olay...Dini nikahlı eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı

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TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Karacakılavuz Mahallesinde bir kişi ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini ve kızını öldürüp intihara kalkıştı.

Olay, Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'ya bağlı kırsal kesimde bulunan Karacakılavuz Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında yaşanan bir tartışma nedeniyle ayrı yaşayan M.K. İsimli şahıs dini nikahlı eşinin yaşadığı mahalleye geldi. M.K. Yanındaki silahla sokakta önce 37 yaşındaki eşi Hatice T.'yi hemen sonrasında ise eşi ve kızının yaşadığı evin kapı girişinde 6 yaşındaki Esila T. isimli kızını vurdu. Kızı Esila T. ve eşi Hatice T. olay yerinde hayatını kaybederken, M.K.'de gittiği aracında kızını ve eşini öldürdüğü silahla kendine sıktı. Olayı duyan Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri kısa sürede köye gelerek, M.K.'nin vurduğu eşi ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. İntihara kalkışıp kendini ağır yaralayan M.K. İse ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Korkunç olayda hayatını kaybeden Hatice T. ve kızı Esila T.'nin cesetleri savcılık incelemesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayı duyan yakınları ise yasa boğuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Hatice Çarpar, Karacakılavuz, Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da korkunç olay...Dini nikahlı eşini ve çocuğunu öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika
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