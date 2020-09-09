Tekirdağ'da korkutan deprem - Son Dakika

Marmara Denizinin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.
AFAD verilerine göre 4.1 büyüklüğünde medyana gelen deprem Tekirdağ'ın birçok ilçesi dahil İstanbul, Edirne, Balıkesir, Çanakkale dahil birçok ilde de hissedildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 01:25 - Kaynak: İHA
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