Tekirdağ'da korkutan orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da korkutan orman yangını

28.03.2022 21:31

Tekirdağ'da korkutan orman yangını Tekirdağ'da Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Tekirdağ'da korkutan orman yangını

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi 36 Yalak mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye giden Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Sağlamtaş Muhtarı Ramazan Ersoy, "Alevler, ormanlık arazi olarak belirtebileceğimiz iki dönümlük bir alanı sardı. Yangının nasıl çıktığını şu an için bilmiyoruz. Ekipler müdahale ediyor. Rüzgar yok, büyümeden söndürülür" diye konuştu.

Tekirdağ'da korkutan orman yangını
Tekirdağ'da korkutan orman yangını
Tekirdağ'da korkutan orman yangını

YORUMLAR
500
Tekirdağ'da korkutan yangın Tekirdağ'da korkutan yangın Esenyurt'ta korkutan çatı yangını Esenyurt'ta korkutan çatı yangını

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da korkutan orman yangını - Son Dakika


Son Dakika
21:36 Roman Abramovich'in barış müzakerelerinde zehirlendiği iddia edildi! İletilen not Putin'i çıldırttı: Onları yok edeceğim
21:23 21 aylık bebeğini boğmaya çalışan annenin savunması kan dondurdu: Eşimi korkutmak için yaptım
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:46:54. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da korkutan orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement