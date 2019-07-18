Tekirdağ'da korkutan yangın
4 saat önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.
Tekirdağ Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş
Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sağlamtaş Mahallesi'ndeki itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. O anları anbean görüntülendi.
Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanda otların zarar gördüğü belirtildi. - TEKİRDAĞ
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