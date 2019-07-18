Son Dakika Haberleri: Tekirdağ'da korkutan yangın
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Tekirdağ'da korkutan yangın

4 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tekirdağ'da korkutan yangın, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın anı vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlamtaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan Sağlamtaş Mahallesi'ndeki itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. O anları anbean görüntülendi.

Yaklaşık 1 dönümlük ormanlık alanda otların zarar gördüğü belirtildi. - TEKİRDAĞ
Sağlamtaş, Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:59 Kaynak: İHA
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