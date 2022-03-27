Tekirdağ'da korkutan yangında 1 gözaltı - Son Dakika
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Tekirdağ'da korkutan yangında 1 gözaltı

27.03.2022 13:50
Tekirdağ'da korkutan yangında 1 gözaltı

Tekirdağ'da bir apartmanın 6. katında çıkan yangında iki katta hasar meydana geldi.

Tekirdağ'da bir apartmanın 6. katında çıkan yangında iki katta hasar meydana geldi. Yangına ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Yangın, Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'nde bir apartmanın 6. katında meydana geldi. Daireden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye erleri, bina sakinlerini de tahliye etti. Yapılan çalışmalar sonucunda söndürülen yangında iki kat kullanılamaz hale geldi. Yangına neden olduğu iddia edilen Ş.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da korkutan yangında 1 gözaltı

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Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da korkutan yangında 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da korkutan yangında 1 gözaltı - Son Dakika
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