Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Süleymanpaşa sahil dolgu alanındaki çocuk parkları ve kamelyalar şeritlerle çevrildi.

Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Sahilde bulunan parklar şeritlerle çevrilirken, ekiplerin ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.

Bu arada soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.