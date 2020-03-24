Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Süleymanpaşa sahil dolgu alanındaki çocuk parkları ve kamelyalar şeritlerle çevrildi.
Süleymanpaşa sahil dolgu alanındaki çocuk parkları ve kamelyalar şeritlerle çevrildi.
Belediye ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Sahilde bulunan parklar şeritlerle çevrilirken, ekiplerin ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.
Bu arada soğuk ve yağmurlu havanın da etkisiyle vatandaşların büyük çoğunluğunun koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına uyduğu gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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