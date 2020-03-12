Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi

6 saat önce

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, şehirlerarası otobüs terminali, otobüs durakları, sahildeki çocuk parkları ve yer altı katlı otoparkta dezenfekte çalışması yapıldı.

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak kullanım alanları dezenfekte edildi, System.String[]

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, şehirlerarası otobüs terminali, otobüs durakları, sahildeki çocuk parkları ve yer altı katlı otoparkta dezenfekte çalışması yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri halkın yoğun kullandığı, terminal, otobüs durakları, sahildeki çocuk parkları, yer altı katlı otoparkları, banklar ve Büyükşehir Belediyesine ait binaları koronavirüse karşı ilaçladı.

Sağlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Gözde ve Veteriner Şube Müdürü Özgen Manav koordinatörlüğünde Tek Ulaş tarafından işletilen Süleymanpaşa ve Çorlu'daki otobüsler de dezenfekte edildi.

Yetkililer, dezenfekte çalışmalarının aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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