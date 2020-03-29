Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma durduruldu - Son Dakika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir içi toplu taşıma faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

İl İdare Kurulu tarafından, koronavirüs salgınını engelleyerek vatandaşların hayatını korumaya yönelik Cumhurbaşkanlığı ve ilgili Bakanlıkların talimatları doğrultusunda yeni kararlar alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, kararlar kapsamında il içerisindeki toplu taşıma faaliyetlerinin Valilikten gerekli izinler alınana kadar durdurulduğu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri almaları gerektiği belirtildi.

Dün de il merkezi, ilçeler ve kırsal mahalleler arasındaki otobüs gibi toplu taşıma seferleri ile Tekirdağ ve diğer iller arasındaki yolcu taşımacılığı amaçlı otobüs ve gemi seferlerinin Valiliğin izniyle yapılabileceği bildirilmişti.