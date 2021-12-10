Tekirdağ'da korsan taksiyle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da korsan taksiyle uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korsan taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde korsan taksiyle uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube ekipleri, İstanbul'dan gelen korsan taksi ile uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler Kumbağ Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde yaptığı aramada 368 gram metamfetamin ele geçirdi. Otomobilde bulunan S.G. ve S.O. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.O. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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