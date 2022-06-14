Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bu sırada caddeye çıkmak için hareket eden İ.T. idaresindeki 34 DH 2298 plakalı araç, B.K'nin üzerinden geçti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti - Son Dakika

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