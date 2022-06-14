Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti - Son Dakika
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Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti

14.06.2022 11:21

Tekirdağ'da koşarken önüne düştüğü aracın üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı Tekirdağ'da koşarken önüne düştüğü aracın üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde koşarken önüne düştüğü panelvan aracın üzerinden geçtiği çocuk yaralandı.

Tekirdağ'da koşarken önüne düştüğü aracın üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı Tekirdağ'da koşarken önüne düştüğü aracın üzerinden geçtiği çocuk ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde koşarken önüne düştüğü panelvan aracın üzerinden geçtiği çocuk yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde koşan 12 yaşındaki B.K, ayağının tökezlemesi sonrası köşe başından dönmeye hazırlanan panelvan aracın önüne düştü.

Bu sırada caddeye çıkmak için hareket eden İ.T. idaresindeki 34 DH 2298 plakalı araç, B.K'nin üzerinden geçti.

Olayın fark edilmesi sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ağır yaralı çocuk, Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü İ.T. ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti
Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti
Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti
Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koşan çocuğun üzerinden panelvan araç geçti - Son Dakika

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