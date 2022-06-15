Tekirdağ'da kova dolusu uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da kova dolusu uyuşturucu ele geçirildi

15.06.2022 16:54
Tekirdağ'da kova dolusu uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir kova dolusu 10 kilogramağırlığında bonzai adı da verilen sentetik kannabinod ile 200 gram metamfetamin ile çeşitli sentetik ecza hapları ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda bir kova dolusu 10 kilogramağırlığında bonzai adı da verilen sentetik kannabinod ile 200 gram metamfetamin ile çeşitli sentetik ecza hapları ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kemalettin Mahallesi'nde ikamet eden A.K. adlı şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı, elinde yüklü miktarda uyuşturucu olduğu ve piyasa sürdüğü bilgisi üzerine harekete geçerek 4 ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Takibin sonunda adli mercilerden alınan arama kararlarının ardından A.K. adlı kişinin evine baskın düzenleyen polis ekipleri eve yaptıkları aramada piyasa değeri 2 milyon lira olan 10 kilogram bonzai olarak da bilinen sentetik kannabinoid, 200 gram metamfetamin ve çeşitli sentetik ecza hapları ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen paraya el koyan polis ekipleri olayla ilgili biri kadın iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da kova dolusu uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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