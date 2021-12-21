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Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

21.12.2021 14:19
Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli araç kaçmaya başladı.

Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçtaki kişilerin 5 adresteki hırsızlık olayının faili H.A. ile 2 adresteki hırsızlık olaylarının faili O.E. olduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çerkezköy, Tekirdağ, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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