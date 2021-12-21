Tekirdağ'da kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe merkezinde "dur" ihtarında bulunduğu şüpheli araç kaçmaya başladı.
Ekiplerin takibi sonucu durdurulan araçtaki kişilerin 5 adresteki hırsızlık olayının faili H.A. ile 2 adresteki hırsızlık olaylarının faili O.E. olduğu belirlendi.
Araçta yapılan aramada av tüfeği ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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